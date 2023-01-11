Нападение с ножом на вокзале в Париже: ранения получили шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Шесть человек получили ранения в результате нападения с ножом в Париже, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Злоумышленник был оперативно нейтрализован. При задержании он получил три огнестрельных ранения. По данным властей, он находится в больнице в критическом состоянии.
Как сообщается, один из полицейских, вынужденных применить оружие, возвращался с работы домой.
Мотивы преступника выясняются. Версия о теракте пока не рассматривается.
На место происшествия прибыли министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.
Дополнение
Инцидент произошел около 7 утра по местному времени на северном вокзале Парижа. Движение поездов было нарушено.