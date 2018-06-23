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Наметовий табір у Карпатах засипало снігом: рятувальники дісталися до туристів

Київ • УНН

 • 16404 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Рятувальники дісталися до наметового табору на горі Близниця Рахівського району. Туристів супроводжують до найближчого населеного пункту. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Закарпатській області.

"До наметового табору дісталися рятувальники. Туристів дійсно 35, 27 з них – діти. Вони збирають наметове містечко, свої речі, і надалі їх буде супроводжено до транспортних засобів рятувальників, які перебувають у тій місцевості, до куди можна було проїхати автотранспортом. Ще години дві вони будуть йти пішки. Надалі їх транспортом буде доставлено до найближчого населеного пункту", – уточнили у ДСНС.

Туристи не зазнали переохолодження чи обмороження, тож медичної допомоги не потребували.

На сайті ГУ ДСНС в області уточнюється: повідомлення про те, що через пониження температури та випадання мокрого снігу на високогір'ї група туристів із 35 осіб потребує супроводу з гори Близниця Рахівського району до села Білин, надійшла до оперативно-рятувальної служби ДСНС сьогодні о 6:00 ранку.

До надання допомоги залучили Рахівське гірське пошуково-рятувального відділення гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у Закарпатській області у складі 7 осіб та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, у зв'язку з різким пониженням температури в ніч на суботу, 23 червня, на високогір'ї випав сніг. Рятувальники приступили до евакуації дитячого наметового табору.

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