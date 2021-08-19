Налякані, але цілі: заблукалих у лісі на Закарпатті дітей знайшли

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«Щойно повідомили, що дітей в Ужгородському районі Закарпатської області спільними зусиллями знайшли!

Микола, Людмила, Марійка та Даніела пробули в лісі цілу ніч, але Слава Богу, живі і здорові, хоча і налякані.

Дякую всім поліцейським, рятувальникам, Нацгварідійцям та волонтерам, хто долучився до пошуків!», - написав міністр.

Він наголосив, що пошук дітей був справжньою командною роботою.

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«Це справжня командна робота по рятуванню дітей - найважливішого, що у нас є! Ключову роль зіграло одночасне залучення багатьох людей до пошуків, а також використання техніки. Батьки! Не залишайте своїх малолітніх дітей без догляду!

Не завжди це закінчується так добре, як цього разу», - написав Монастирський.

Як повідомляв УНН, діти зникли в лісі поблизу села Порошкове ввечері 18 серпня, пішовши по чорниці. Дітям від 7 до 14 років.

Як повідомили у ДСНС Закарпаття, до пошукових робіт залучено 85 осіб та 9 од. техніки, 2 собаки.