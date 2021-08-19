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На Закарпатті пропало четверо дітей, які ввечері пішли в ліс: поліцію підняли по тривозі

На Закарпатті пропало четверо дітей, які ввечері пішли в ліс: поліцію підняли по тривозі

Київ • УНН

 • 21801 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. На Закарпатті з вечора середи шукають четверо дітей, які ввечері пішли в ліс збирати чорницю і не повернулись. Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН.

Цитата

«Вчора ввечері на Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району, пропало четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю. Їх життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалась до 9 градусів по Цельсію», - написав міністр.

Монастирський повідомив, що у зв’язку зі зникненням дітей по тривозі були підняті сили поліції, рятувальників та Нацгвардії. Крім того, було створено штаб з пошуку дітей.

До пошуків залучені, крім правоохоронців, волонтери з місцевих жителів, використовуються службові собаки та коптери, повідомив міністр.

Правоохоронці шукають: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Марійку - 7 років, Данієлу - 8 років.
Микола - чорноволосий, худощавий. Одягнений у чоботи, світер чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила - блондинка, худощава. Одягнена у синю сукню та чобітки. Марійка - блондинка, худощава. Одягнена у спортивку та чобітки. Данієла - світловолоса, худощава. Одягнена в чорну сукню та чобітки.

Всім, кому щось відомо про долю чотирьох діточок, Монастирський закликав терміново телефонувати 101 або 102.

Додамо

Раніше цього тижня під час підйому по зеленому маршруту на горі Говерла групи туристів, відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Через добу після зникнення дитину відшукала група волонтерів у Карпатах.

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