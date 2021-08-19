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На Закарпатье пропало четверо детей, вечером ушедшие в лес: полицию подняли по тревоге

На Закарпатье пропало четверо детей, вечером ушедшие в лес: полицию подняли по тревоге

Киев  •  УНН

 • 21791 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. На Закарпатье с вечера среды ищут четверо детей, вечером ушедшие в лес собирать чернику и не вернулись. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

«Вчера вечером на Закарпатье, вблизи села Порошковая Ужгородского района, пропало четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику. Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию», - написал министр.

Монастырский сообщил, что в связи с исчезновением детей по тревоге были подняты силы полиции, спасателей и Нацгвардии. Кроме того, был создан штаб по поиску детей.

К поискам привлечены, кроме правоохранителей, волонтеры из местных жителей, используются служебные собаки и коптеры, сообщил министр.

Правоохранители ищут: Николая - 6 лет, Людмилу - 5 лет, Машу - 7 лет, Даниелу - 8 лет.
Николай - черноволосый, худощавий. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила - блондинка, худощава. Одета в синее платье и сапожки. Маша - блондинка, худощава. Одетая в спортивку и сапожки. Даниела - светловолосая, худощава. Одетая в черное платье и сапожки.

Всем, кому что-либо известно о судьбе детей, Монастырский призвал срочно звонить 101 или 102.

Добавим

Ранее на этой неделе во время подъема по зеленому маршруту на горе Говерла группы туристов, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Через сутки после исчезновения ребенка нашла группа волонтеров в Карпатах.

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