На Закарпатье пропало четверо детей, вечером ушедшие в лес: полицию подняли по тревоге
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На Закарпатье с вечера среды ищут четверо детей, вечером ушедшие в лес собирать чернику и не вернулись. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.
Цитата
«Вчера вечером на Закарпатье, вблизи села Порошковая Ужгородского района, пропало четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику. Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию», - написал министр.
Монастырский сообщил, что в связи с исчезновением детей по тревоге были подняты силы полиции, спасателей и Нацгвардии. Кроме того, был создан штаб по поиску детей.
К поискам привлечены, кроме правоохранителей, волонтеры из местных жителей, используются служебные собаки и коптеры, сообщил министр.
Правоохранители ищут: Николая - 6 лет, Людмилу - 5 лет, Машу - 7 лет, Даниелу - 8 лет.
Николай - черноволосый, худощавий. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила - блондинка, худощава. Одета в синее платье и сапожки. Маша - блондинка, худощава. Одетая в спортивку и сапожки. Даниела - светловолосая, худощава. Одетая в черное платье и сапожки.
Всем, кому что-либо известно о судьбе детей, Монастырский призвал срочно звонить 101 или 102.
Добавим
Ранее на этой неделе во время подъема по зеленому маршруту на горе Говерла группы туристов, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Через сутки после исчезновения ребенка нашла группа волонтеров в Карпатах.