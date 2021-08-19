Напуганные, но целые: заблудившихся в лесу на Закарпатье детей нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Четырех детей, пропавших в лесу на Закарпатье вчера вечером, нашли. Об этом сообщил на свой странице в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.
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«Только что сообщили, что детей в Ужгородском районе Закарпатской области совместными усилиями нашли!
Николай, Людмила, Маша и Даниэла пробыли в лесу всю ночь, но Слава Богу, живы и здоровы, хотя и напуганы.
Спасибо всем полицейским, спасателям, Нацгваридийцям и волонтерам, кто присоединился к поискам!», - написал министр.
Он отметил, что поиск детей был настоящей командной работой.
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«Это настоящая командная работа по спасению детей - важнейшего, что у нас есть! Ключевую роль сыграло одновременное привлечение многих людей к поискам, а также использование техники. Родители! Не оставляйте своих малолетних детей без присмотра!
Не всегда это заканчивается так хорошо, как в этот раз», - написал Монастырский.
Как сообщал УНН, дети исчезли в лесу вблизи села Порошковая вечером 18 августа, пойдя по чернику. Детям от 7 до 14 лет.
Как сообщили в ГСЧС Закарпатья, к поисковым работам привлечено 85 человек и 9 ед. техники, 2 собаки.