Наєв перевірив бойову готовність опорного пункту на Київщині

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав один з опорних пунктів підрозділу, що виконує бойові завдання на Київщині. Він проінспектував стан бойової готовності та тилового забезпечення. Про це Сергій Наєв повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

На поточний момент логістичне забезпечення у Північній операційній зоні зосереджено на тому, аби кожен військовослужбовець почувався у польових умовах максимально комфортно. Звісно це нелегке завдання, тому тилові служби працюють над тим, щоб всі види забезпечення були доведені до кожного військовослужбовця

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Місця несення служби на позиціях і бліндажі у цьому підрозділі облаштовані по-господарському надійно та якісно. Враховані особливості рельєфу та дотримано максимального комфорту для особового складу, наскільки це можливо у польових умовах.

Українська ППО має достатньо боєприпасів, аби відбити ще кілька потужних атак рф - Наєв

Переконався, що з тиловим забезпеченням тут все в порядку. Військовослужбовці забезпечені нормальним харчуванням. Побутові умови досить пристойні. В укриттях тепло та затишно, але немає меж досконалості. Ми й надалі будемо вирішувати питання тилового забезпечення наших військовослужбовців для того, щоб вони почували себе ще більш комфортніше