Наев проверил боевую готовность опорного пункта в Киевской области
Киев • УНН
Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность и материально-техническое обеспечение одного из опорных пунктов на Киевщине, отметив поддержку полевого комфорта солдат.
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил один из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задачи на Киевщине. Он проинспектировал состояние боевой готовности и тылового обеспечения. Об этом Сергей Наев сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.
На текущий момент логистическое обеспечение в Северной операционной зоне сосредоточено на том, чтобы каждый военнослужащий чувствовал себя в полевых условиях максимально комфортно. Конечно это нелегкая задача, поэтому тыловые службы работают над тем, чтобы все виды обеспечения были доведены до каждого военнослужащего
Детали
Места несения службы на позициях и блиндажи в этом подразделении обустроены по-хозяйски надежно и качественно. Учтены особенности рельефа и соблюден максимальный комфорт для личного состава, насколько это возможно в полевых условиях.
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Убедился, что с тыловым обеспечением здесь все в порядке. Военнослужащие обеспечены нормальным питанием. Бытовые условия достаточно приличные. В укрытиях тепло и уютно, но нет предела совершенству. Мы и в дальнейшем будем решать вопросы тылового обеспечения наших военнослужащих для того, чтобы они чувствовали себя еще более комфортно
Наев проверил боевую готовность опорного пункта в Киевской области
Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность и материально-техническое обеспечение одного из опорных пунктов на Киевщине, отметив поддержку полевого комфорта солдат.
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