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Наев проверил боевую готовность опорного пункта в Киевской области

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 06:15  •  55945 просмотра

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Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность и материально-техническое обеспечение одного из опорных пунктов на Киевщине, отметив поддержку полевого комфорта солдат.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил один из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задачи на Киевщине. Он проинспектировал состояние боевой готовности и тылового обеспечения. Об этом Сергей Наев сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

На текущий момент логистическое обеспечение в Северной операционной зоне сосредоточено на том, чтобы каждый военнослужащий чувствовал себя в полевых условиях максимально комфортно. Конечно это нелегкая задача, поэтому тыловые службы работают над тем, чтобы все виды обеспечения были доведены до каждого военнослужащего

отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Детали  

Места несения службы на позициях и блиндажи в этом подразделении обустроены по-хозяйски надежно и качественно. Учтены особенности рельефа и соблюден максимальный комфорт для личного состава, насколько это возможно в полевых условиях.

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Убедился, что с тыловым обеспечением здесь все в порядке. Военнослужащие обеспечены нормальным питанием. Бытовые условия достаточно приличные. В укрытиях тепло и  уютно, но нет предела совершенству. Мы и в дальнейшем будем решать вопросы тылового обеспечения наших военнослужащих для того, чтобы они чувствовали себя еще более комфортно

сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Наєв перевірив бойову готовність опорного пункту на Київщині
Nayev checks combat readiness of stronghold in Kyiv region
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