Наев проверил боевую готовность опорного пункта в Киевской области

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил один из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задачи на Киевщине. Он проинспектировал состояние боевой готовности и тылового обеспечения. Об этом Сергей Наев сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

На текущий момент логистическое обеспечение в Северной операционной зоне сосредоточено на том, чтобы каждый военнослужащий чувствовал себя в полевых условиях максимально комфортно. Конечно это нелегкая задача, поэтому тыловые службы работают над тем, чтобы все виды обеспечения были доведены до каждого военнослужащего отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Детали

Места несения службы на позициях и блиндажи в этом подразделении обустроены по-хозяйски надежно и качественно. Учтены особенности рельефа и соблюден максимальный комфорт для личного состава, насколько это возможно в полевых условиях.

Украинская ПВО имеет достаточно боеприпасов, чтобы отразить еще несколько мощных атак рф - Наев