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Нагірний Карабах: вірменські ЗМІ повідомляють, що пострілом з азербайджанського боку убито мирного жителя

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У місті Мартакерт пострілом з азербайджанського боку був убитий мирний житель, повідомило вірменське державне агентство Арменпрес, інформує УНН.

Цитата:

"Це сталося сьогодні, 9 жовтня, близько 13:20. Громадянин виконував сільськогосподарські роботи недалеко від Мартакерта, був постріл і, на жаль, тепер у нас є смертельний випадок. За повідомленням поліції, на місці події працюють слідчі. Додам, що випадок ретельно аналізується з командуванням російських миротворчих сил, щоб зробити подальші кроки щодо виключення порушень режиму припинення вогню, щоб мати більше можливостей для забезпечення безпеки поблизу лінії зіткнення ", - заявила представниця місцевої влади Лусіне Аванесян.

Деталі

Як пише News.am, житель Мартакертського району Арам Тепнанц 1966 року народження помер після пострілу з азербайджанського боку.

Наразі на місці події працюють слідчі.

На сайті Міноборони Азербайджану немає коментарів щодо інциденту.

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