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Нагорный Карабах: армянские СМИ сообщают, что выстрелом с азербайджанской стороны убит мирный житель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. В городе Мардакерт выстрелом с азербайджанской стороны был убит мирный житель, сообщило армянское государственное агентство Арменпресс, информирует УНН.

Цитата:

"Это произошло сегодня, 9 октября, около 13:20. Гражданин выполнял сельскохозяйственные работы недалеко от Мардакерта, был выстрел и, к сожалению, теперь у нас есть смертельный случай. По сообщению полиции, на месте происшествия работают следователи. Добавлю, что случай тщательно анализируется с командованием российских миротворческих сил, чтобы предпринять дальнейшие шаги по исключению нарушений режима прекращения огня, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения безопасности вблизи линии соприкосновения", - заявила представительница местной власти Лусине Аванесян.

Детали

Как пишет News.am, житель Мартакертского района Арам Тепнанц 1966 года рождения умер после выстрела с азербайджанской стороны.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

На сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно инцидента.

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