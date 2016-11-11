“Нафтогазу України” повернули майже півмільйона боргу за поставлений газ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На користь “Нафтогаз України” з ТОВ “НіжинТеплоМережі” стягнуто майже півмільйона боргу за поставлений природний газ. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Прокуратурою області забезпечено виконання рішення суду, яким задоволено позов в інтересах ПАТ НАК “Нафтогаз України” до ТОВ “НіжинТеплоМережі” про стягнення боргу за використаний природний газ.
Підставою звернення з позовом до суду стало невиконання договірних зобов’язань щодо своєчасного розрахунку за надані послуги. Наразі підприємством на користь держави погашено заборгованість у сумі майже 500 тис. грн.