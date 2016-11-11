"Нафтогазу Украины" вернули почти полмиллиона долга за поставленный газ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В пользу "Нафтогаз Украины" с ООО "НежинТеплоСети" взыскали почти полмиллиона долга за поставленный природный газ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Прокуратура области обеспечила выполнение решения суда, которым удовлетворен иск в интересах ПАО НАК "Нафтогаз Украины" к ООО "НежинТеплоСети" о взыскании долга за использованный природный газ.
Основанием обращения с иском в суд стало невыполнение договорных обязательств по своевременному расчету за предоставленные услуги. Предприятием в пользу государства погашена задолженность в сумме почти 500 тыс. грн.