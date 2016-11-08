“Нафтогаз” на сьогодні є уособленням корупції — І.Крулько
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні ніхто не розуміє на яких підставах і чому саме в такому розмірі (6880 грн.) встановлена ціна на газ в Україні. По перше, вона — не є ринковою, а по-друге, вона встановлена органом, який немає компетенції на такі рішення. Про це сьогодні під час Комітетських слухань “20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році — як це зробити ПАТ Укргазвидобування?” заявив нардеп, член бюджетного комітету ВРУ Іван Крулько, передає УНН.
“Мене завжди дивує, коли про корупцію говорять люди, які з 2002 року в різних періодах і на різних посадах працювали у структурі, яка на сьогодні є уособленням корупції в Україні, це — "Нафтогаз України“.
Насправді, тут проблема полягає ще в одному напрямі — це проблема законності, бо якщо органи влади згідно ст. 19 Конституції діють не в межах і не в спосіб, який передбачений Конституцією України, — тоді у нас і виникає купа проблем, які ми сьогодні маємо.
Скажімо: ціна на газ встановлена не на ринку, а встановлена Кабміном — 6880 грн. Ніхто не розуміє чому саме так і власне ця ціна не є ринковою, це перше. А по-друге, ця ціна встановлена органом, який не має відповідно до Конституції і законодавства повноважень на те, щоб встановлювати ціну на газ. Це не є функцією Кабміну. І тут ми знову приходимо до питання законності”, — заявив він.
Більше того, за словами нардепа, попри вимоги Конституції, український народ сьогодні немає права вибору у кого із видобувників напряму купити газ.
Нагадаємо, за словами експерта Д.Марунича, керівництво “Нафтогазу” блокує реформування компанії.
Також нагадаємо, “Укртрансгаз” хоче відділитися від “Нафтогазу” до завершення стокгольмського процесу.