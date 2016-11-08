“Нафтогаз” на сьогодні є уособленням корупції — І.Крулько

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні ніхто не розуміє на яких підставах і чому саме в такому розмірі (6880 грн.) встановлена ціна на газ в Україні. По перше, вона — не є ринковою, а по-друге, вона встановлена органом, який немає компетенції на такі рішення. Про це сьогодні під час Комітетських слухань “20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році — як це зробити ПАТ Укргазвидобування?” заявив нардеп, член бюджетного комітету ВРУ Іван Крулько, передає УНН.