"Нафтогаз" сегодня является олицетворением коррупции - И.Крулько

"Меня всегда удивляет, когда о коррупции говорят люди, которые с 2002 года в разных периодах и на разных должностях работали в структуре, которая на сегодня является олицетворением коррупции в Украине, это -" Нафтогаз Украины ".

На самом деле, здесь проблема заключается еще в одном направлении - это проблема законности, потому что если органы власти согласно ст. 19 Конституции действуют не в рамках и не в способ, который предусмотрен Конституцией Украины, - тогда у нас и возникает куча проблем, которые мы сегодня имеем.

Скажем: цена на газ установлена ​​не на рынке, а установлена Кабмином - 6880 грн. Никто не понимает, почему именно так и собственно эта цена не является рыночной, это первое. А во-вторых, эта цена установлена ​​органом, который не имеет в соответствии с Конституцией и законодательством полномочий на то, чтобы устанавливать цену на газ. Это не является функцией Кабмина. И здесь мы снова приходим к вопросу законности ", - заявил он.

Более того, по словам нардепа, несмотря на требования Конституции, украинский народ сегодня не имеет права выбора у кого из добытчиков напрямую купить газ.

Напомним, по словам эксперта Д.Марунич, руководство "Нафтогаза" блокирует реформирования компании .

Также напомним, "Укртрансгаз" хочет отделиться от "Нафтогаза" до завершения стокгольмского процесса .