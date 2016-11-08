"Нафтогаз" сегодня является олицетворением коррупции - И.Крулько
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня никто не понимает на каких основаниях и почему именно в таком размере (6880 грн.) Установлена цена на газ в Украине. Во-первых, она - не является рыночной, а во-вторых, она установлена органом, который не имеет компетенции на такие решения. Об этом сегодня во время слушаний в комитете "20 млрд куб. м природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО Укргаздобычи? "заявил нардеп, член бюджетного комитета ВРУ Иван Крулько, передает УНН.
"Меня всегда удивляет, когда о коррупции говорят люди, которые с 2002 года в разных периодах и на разных должностях работали в структуре, которая на сегодня является олицетворением коррупции в Украине, это -" Нафтогаз Украины ".
На самом деле, здесь проблема заключается еще в одном направлении - это проблема законности, потому что если органы власти согласно ст. 19 Конституции действуют не в рамках и не в способ, который предусмотрен Конституцией Украины, - тогда у нас и возникает куча проблем, которые мы сегодня имеем.
Скажем: цена на газ установлена не на рынке, а установлена Кабмином - 6880 грн. Никто не понимает, почему именно так и собственно эта цена не является рыночной, это первое. А во-вторых, эта цена установлена органом, который не имеет в соответствии с Конституцией и законодательством полномочий на то, чтобы устанавливать цену на газ. Это не является функцией Кабмина. И здесь мы снова приходим к вопросу законности ", - заявил он.
Более того, по словам нардепа, несмотря на требования Конституции, украинский народ сегодня не имеет права выбора у кого из добытчиков напрямую купить газ.
Напомним, по словам эксперта Д.Марунич, руководство "Нафтогаза" блокирует реформирования компании .
Также напомним, "Укртрансгаз" хочет отделиться от "Нафтогаза" до завершения стокгольмского процесса .