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Нафтобаза в російському енгельсі після ураження дронами продовжує горіти четвертий день

Київ • УНН

 • 28717 перегляди

У саратовській області рф четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі «Кристал», що виникла після атаки безпілотників. Це другий удар по об'єкту з початку січня 2024 року.

В енгельсі у саратовській області рф після ураження дронами четвертий день горить нафтобаза, повідомляють росЗМІ та губернатор регіону роман бусаргін, пише УНН.

Деталі

Губернатор регіону роман бусаргін повідомив, що площа загоряння "значно знизилася". "Профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці і робити все необхідне для ліквідації", - написав він у телеграм-каналі.

Доповнення

У ніч на 14 грудня оператори Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони повторно вразили російський військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базуються літаки Ту-95МС і Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. На території нафтобази "Кристал" загорілися цистерни з авіапаливом для бомбардувальників Ту-160.

Влада саратовської області того самого дня ввела режим НС міжмуніципального рівня.

Це вже другий від початку січня 2024 року удар безпілотниками по нафтобазі комбінату "Кристал", який призвів до сильного загоряння. Минулого разу нафтобаза горіла шість днів. За день до другого удару безпілотниками бусаргін говорив, що пожежники "ліквідували відкрите горіння" на нафтобазі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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