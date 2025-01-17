Нефтебаза в российском энгельсе после поражения дронами продолжает гореть четвертый день
Киев • УНН
В саратовской области рф четвертые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе "Кристалл", возникший после атаки беспилотников. Это второй удар по объекту с начала января 2024 года.
В энгельсе в саратовской области рф после поражения дронами четвертый день горит нефтебаза, сообщают росСМИ и губернатор региона роман бусаргин, пишет УНН.
Детали
Губернатор региона роман бусаргин сообщил, что площадь возгорания "значительно снизилась". "Профильные службы и специалисты продолжают работать на месте и делать все необходимое для ликвидации", - написал он в телеграм-канале.
Дополнение
В ночь на 14 декабря операторы Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны повторно поразили российских военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. На территории нефтебазы "Кристалл" загорелись цистерны с авиатопливом для бомбардировщиков Ту-160.
Власти саратовской области в тот же день ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
Это уже второй с начала января 2024 года удар беспилотниками по нефтебазе комбината "Кристалл", который привел к сильному возгоранию. В прошлый раз нефтебаза горела шесть дней. За день до второго удара беспилотниками бусаргин говорил, что пожарные "ликвидировали открытое горение" на нефтебазе.