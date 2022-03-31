Нафта подешевшала через плани США з використання резервів на тлі війни рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ціни на нафту впали в четвер на повідомленнях про те, що Сполучені Штати розглядають можливість використання своїх резервів для боротьби з кризою пропозиції, спричиненої війною в Україні, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
WTI впала більш ніж на 5%, а Brent - більш ніж на 4%, оскільки у повідомленнях йшлося про те, що президент США Джо Байден планує випускати на ринок мільйон барелів на день протягом декількох місяців, намагаючись стримати зростання цін на ринку до більш ніж 100 доларів.
Офіційні особи заявили, що у четвер президент США зробить заяву про плани щодо скорочення витрат на електроенергію "і зниження цін на газ для американських сімей".
Ця новина з'явилася, коли Міжнародне енергетичне агентство закликало інші країни й надалі використовувати свої резерви.
При цьому вказано також, що побоювання з приводу попиту в Китаї через карантин у Шанхаї посилювали тиск на зниження.
Доповнення
Цього місяця Білий дім запровадив ембарго на постачання нафти з росії у межах широкомасштабних санкцій проти країни за її вторгнення в Україну.
Однак це призвело до подальшого зростання цін і вплинуло на глобальну інфляцію, яка вже досягла максимуму за кілька десятиліть.