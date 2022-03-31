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Нефть подешевела из-за планов США по использованию резервов на фоне войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 119083 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Цены на нефть упали в четверг на сообщениях о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность использования своих резервов для борьбы с кризисом предложения, вызванного войной в Украине, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Нефть подешевела из-за планов США по использованию резервов на фоне войны рф против Украины

Детали

WTI упала более чем на 5%, а Brent - более чем на 4%, поскольку в сообщениях говорилось о том, что президент США Джо Байден планирует выпускать на рынок миллион баррелей в день в течение нескольких месяцев, пытаясь сдержать рост цен на рынке до более чем 100 долларов.

Официальные лица заявили, что в четверг президент США сделает заявление о планах по сокращению расходов на электроэнергию и "снижению цен на газ для американских семей".

Эта новость появилась, когда Международное энергетическое агентство призвало другие страны и в дальнейшем использовать свои резервы.

При этом указано также, что опасения по поводу спроса в Китае из-за карантина в Шанхае усиливали давление на снижение.

Дополнение

В этом месяце Белый дом ввел эмбарго на поставки нефти из россии в рамках широкомасштабных санкций против страны за ее вторжение в Украину.

Однако это привело к дальнейшему росту цен и повлияло на глобальную инфляцию, которая уже достигла максимума за несколько десятилетий.

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