Нафта дорожчає на тлі надій на відновлення попиту в Китаї та незмінну політику ОПЕК+
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 86,58 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 9:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,52%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 80,40 долара за барель, додавши 0,34%.
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Нафта зросла в ціні в середу, оскільки оптимізм щодо відновлення попиту в Китаї та ймовірність того, що рішення великих виробників нафти щодо скорочення видобутку не зміниться компенсували побоювання щодо глобальної рецесії.
"Очікування того, що попит на паливо в Китаї відновиться в другій половині року, зростають і, ймовірно, підтримають настрої ринку", - сказав генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.
Аналітики Bank of America Securities заявили, що відновлення роботи китайської економіки може спричинити велику хвилю незадоволеного попиту протягом наступних 18 місяців.
Щодо пропозиції, обсяги мають залишатися стабільними у середньостроковій перспективі, оскільки очікується, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, група, відома як ОПЕК+, збережуть свої квоти на видобуток.
Група ОПЕК+, ймовірно, схвалить поточну політику групи виробників нафти, коли збереться наступного тижня, заявили у вівторок п'ять джерел в ОПЕК+, оскільки надії на вищий попит у Китаї врівноважуються побоюваннями щодо інфляції та світової економіки.
У жовтні ОПЕК+ вирішила скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу з листопада по 2023 через слабкі економічні перспективи.