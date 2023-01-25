Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса в Китае и неизменную политику ОПЕК+

По данным Bloomberg по состоянию на 9:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,52%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 80,40 доллара за баррель, прибавив 0,34%.

Детали

Нефть выросла в цене в среду, поскольку оптимизм относительно восстановления спроса в Китае и вероятность того, что решение крупных производителей нефти по сокращению добычи не изменится компенсировали опасения относительно глобальной рецессии.

"Ожидания того, что спрос на топливо в Китае восстановится во второй половине года, растут и, вероятно, поддержат настроения рынка", - сказал генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава.

Аналитики Bank of America Securities заявили, что возобновление работы китайской экономики может вызвать большую волну неудовлетворенного спроса в течение следующих 18 месяцев.

Что касается предложения, объемы должны оставаться стабильными в среднесрочной перспективе, поскольку ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, сохранят свои квоты на добычу.

Группа ОПЕК+, вероятно, одобрит текущую политику группы производителей нефти, когда соберется на следующей неделе, заявили во вторник пять источников в ОПЕК+, поскольку надежды на более высокий спрос в Китае уравновешиваются опасениями относительно инфляции и мировой экономики.

В октябре ОПЕК+ решила сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября по 2023 год из-за слабых экономических перспектив.