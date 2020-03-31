Нафта Brent торгується вище 22 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 22,87 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,48%.
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При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 21,18 долара за барель, додавши 5,43%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці.
Після цього ринок нафти пережив ще кілька падінь цін. 18 березня ціна нафти впала нижче 25 доларів за барель вперше з 2003 року. 30 березня нафта впала до 17-річного мінімуму, на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.