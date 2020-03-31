Нефть Brent торгуется выше 22 долл. за баррель

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71344 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84387 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97422 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94777 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106160 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91484 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103464 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106104 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131119 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 104322 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109801 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108135 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107652 просмотра
Актуальное
Нефть Brent торгуется выше 22 долл. за баррель

Нефть Brent торгуется выше 22 долл. за баррель

Киев  •  УНН

 • 16764 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 22,87 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,48%.

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При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 21,18 доллара за баррель, прибавив 5,43%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого рынок нефти пережил еще несколько падений цен. 18 марта цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года. 30 марта нефть упала до 17-летнего минимума на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

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