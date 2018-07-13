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Нафта Brent торгується нижче 75 дол. за барель

Нафта Brent торгується нижче 75 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок вранці знизилисьв ціні до 74,27 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання, станом на 08:10 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зменшилась на 0,18%.

При цьому серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися в ціні до 70,39 долара за барель, додавши 0,06%.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують підвищення середніх цін на нафту в 2018 році на 11,7%, в порівнянні з 2017 роком, а також падіння ціни на 4,3% в 2019 році.

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