Нафта Brent торгується нижче 75 дол. за барель

За даними видання, станом на 08:10 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зменшилась на 0,18%.



При цьому серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися в ціні до 70,39 долара за барель, додавши 0,06%.



Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують підвищення середніх цін на нафту в 2018 році на 11,7%, в порівнянні з 2017 роком, а також падіння ціни на 4,3% в 2019 році.