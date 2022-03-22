єПідтримка: надійшли перші виплати 6500 грн, їх отримало майже пів мільйона українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Відучора, 21 березня, в Україні почали виплачувати 6500 грн єПідтримки, їх отримало вже майже 500 тисяч українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінцифри.
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"Відучора розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 тисяч українців. Першими отримають кошти єПідтримки ті, хто у перший день подав заявку в "Дії", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що від запуску послуги вже отримано майже 4 млн заявок на єПідтримку. Зазначається, що програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Окрім того, у Мінцифрі нагадали, як отримати 6500 грн єПідтримки:
• відкрийте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає"
• зайдіть у "Дію" та натисніть - Послуги - єПідтримка - Отримати допомогу.
"Нагадуємо, що кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки. Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію", - зазначається в повідомленні.
Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки — не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство.
Доповнення
Кабінет міністрів України розпочав реалізувати програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.