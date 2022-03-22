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єПідтримка: надійшли перші виплати 6500 грн, їх отримало майже пів мільйона українців

єПідтримка: надійшли перші виплати 6500 грн, їх отримало майже пів мільйона українців

Київ • УНН

 • 272213 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Відучора, 21 березня, в Україні почали виплачувати 6500 грн єПідтримки, їх отримало вже майже 500 тисяч українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінцифри.

Цитата

"Відучора розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 тисяч українців. Першими отримають кошти єПідтримки ті, хто у перший день подав заявку в "Дії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомили, що від запуску послуги вже отримано майже 4 млн заявок на єПідтримку. Зазначається, що програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Окрім того, у Мінцифрі нагадали, як отримати 6500 грн єПідтримки:

• відкрийте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає"

• зайдіть у "Дію" та натисніть - Послуги - єПідтримка - Отримати допомогу.

"Нагадуємо, що кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки. Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію", - зазначається в повідомленні.

Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки — не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство.

Доповнення

Кабінет міністрів України розпочав реалізувати програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

Українські Національні Новини

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