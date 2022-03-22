еПоддержка: поступили первые выплаты 6500 грн, их получили почти полмиллиона украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Со вчерашнего дня, 21 марта, в Украине начали выплачивать 6500 грн еПоддержки, их получило уже почти 500 тысяч украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минцифры.
Цитата
"Со вчерашнего дня начались выплаты 6500 грн поддержки, их получили почти 500 тысяч украинцев. Первыми получат средства поддержки те, кто в первый день подал заявку в "Дии", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщили, что от запуска услуги уже получено почти 4 млн заявок на еПоддержку. Отмечается, что программа рассчитана на людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.
Кроме того, в Минцифре напомнили, как получить 6500 грн еПоддержки:
• откройте специальную карточку в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет;
• зайдите в "Дию" и нажмите - Услуги - еПоддержка - Получить помощь.
"Напоминаем, что средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты. Обратите внимание: оповещения о зачислении средств поддержки вы получите от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию", - отмечается в сообщении.
Если получите SMS-сообщение от сторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения еПоддержки - не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество.
Дополнение
Кабинет министров Украины начал реализовать программу помощи украинцам, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий.