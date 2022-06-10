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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 47169 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Над Севастополем бачили сліди від ППО. Окупанти кажуть, що це "тренування"

Над Севастополем бачили сліди від ППО. Окупанти кажуть, що це "тренування"

Київ • УНН

 • 274340 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Жителі Севастополя увечері 10 червня бачили сліди у небі, що виникають внаслідок роботи ППО. Російська влада міста заявила, що це була перевірка систем захисту, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

Деталі

Користувачі соцмережі “ВКонтакте” та севастопольські паблики опублікували фото та відео слідів у небі.

Російський глава міста Михайло Развожаєв заявив у своєму телеграм-каналі, що над Севастополем у “тренувальному форматі” відпрацювали системи протиповітряної оборони.

“Рідне місто під надійним захистом: відпрацювання за цілями на низькій висоті з одного з кораблів Чорноморського флоту пройшло успішно”, — стверджує він.

Додамо

26 березня севастопольські паблики у соцмережі “ВКонтакті” опублікували фото та відео слідів у небі. Міністерство оборони росії заявило, що спрацювала система ППО, яка збила “український” безпілотний літальний апарат. Російська влада не надала підтверджень своїх заяв.

росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.

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