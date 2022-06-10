Над Севастополем бачили сліди від ППО. Окупанти кажуть, що це "тренування"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Жителі Севастополя увечері 10 червня бачили сліди у небі, що виникають внаслідок роботи ППО. Російська влада міста заявила, що це була перевірка систем захисту, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
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Користувачі соцмережі “ВКонтакте” та севастопольські паблики опублікували фото та відео слідів у небі.
Російський глава міста Михайло Развожаєв заявив у своєму телеграм-каналі, що над Севастополем у “тренувальному форматі” відпрацювали системи протиповітряної оборони.
“Рідне місто під надійним захистом: відпрацювання за цілями на низькій висоті з одного з кораблів Чорноморського флоту пройшло успішно”, — стверджує він.
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26 березня севастопольські паблики у соцмережі “ВКонтакті” опублікували фото та відео слідів у небі. Міністерство оборони росії заявило, що спрацювала система ППО, яка збила “український” безпілотний літальний апарат. Російська влада не надала підтверджень своїх заяв.
росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.