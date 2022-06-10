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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 55629 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 97833 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 74887 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53536 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73378 просмотра

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Над Севастополем видели следы от ПВО. Оккупанты говорят, что это "тренировка"

Над Севастополем видели следы от ПВО. Оккупанты говорят, что это "тренировка"

Киев • УНН

 • 274336 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Жители Севастополя вечером 10 июня видели следы в небе, возникающие в результате работы ПВО. Российские власти города заявили, что это была проверка систем защиты, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

Пользователи соцсети “ВКонтакте” и севастопольские паблики опубликовали фото и видео следов в небе.

Российский глава города Михаил Развожаев заявил в своем телеграмм-канале, что над Севастополем в “тренировочном формате” отработали системы противовоздушной обороны.

“Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте из одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно”, — утверждает он.

Добавим

26 марта севастопольские паблики в соцсети “ВКонтакте” опубликовали фото и видео следов в небе. Министерство обороны россии заявило, что сработала система ПВО, сбившая “украинский” беспилотный летательный аппарат. российские власти не предоставили подтверждения своим заявлениям.

россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.

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