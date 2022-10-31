Над Миколаївщиною збили 10 російських ракет, над Одещиною – дві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні ППО знищила 10 російських ракет над Миколаївщиною і дві над Одещиною. На Херсонщині збили ворожий вертоліт Ка-52. Про це у Facebook повідомило повітряне командування "Південь", передає УНН.
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"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).
Нагадаємо
Вранці 31 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад півсотні.