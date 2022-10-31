Над Львівщиною було збито три російські ракети - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українські військові збили над Львівщиною три російські ракети. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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«Вранці воїни ПвК «Захід» збили над Львівщиною три ракети окупанта. Дякуємо нашим захисникам неба, які швидко зорієнтувалися в складних погодних умовах та змогли вберегти нашу область. Руйнувань і постраждалих вдалося уникнути», - написав Козицький.
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Раніше Козицький повідомляв, що у Львівській області збили ракети російських окупантів.