Над Львівщиною збили ворожі ракети - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Львівській області збили ракети російських окупантів, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Цитата
"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - написав Козицький у Телеграм.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.