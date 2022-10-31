Над Львівщиною збили ворожі ракети - голова ОВА

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"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - написав Козицький у Телеграм.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.