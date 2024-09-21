Над Черкащиною вночі "мінуснули" два ворожі дрони
Київ • УНН
Вночі над Черкаською областю було зафіксовано ворожі безпілотники. Завдяки РЕБ-протидії українські захисники знищили два дрони, обійшлося без жертв і руйнувань.
У Черкаській області вночі "мінуснули" два ворожі дрони, атака рф обійшлася без жертв і руйнувань, повідомив у суботу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Ніч для області минула із тривогами. У цей час у небі фіксували ворожі БпЛА. Наші оборонці мінуснули два завдяки РЕБ-протидії. Без потерпілих і руйнацій
Над Україною вночі знищили 5 ракет та 11 з 16 "шахедів", 5 дронів втрачено внаслідок дії РЕБ21.09.24, 09:10 • 18205 переглядiв