Над Черкащиною вночі "мінуснули" два ворожі дрони

У Черкаській області вночі "мінуснули" два ворожі дрони, атака рф обійшлася без жертв і руйнувань, повідомив у суботу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Ніч для області минула із тривогами. У цей час у небі фіксували ворожі БпЛА. Наші оборонці мінуснули два завдяки РЕБ-протидії. Без потерпілих і руйнацій - написав Табурець у Telegram.

Над Україною вночі знищили 5 ракет та 11 з 16 "шахедів", 5 дронів втрачено внаслідок дії РЕБ