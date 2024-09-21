Над Черкасской областью ночью "минуснули" два вражеских дрона
Киев • УНН
Ночью над Черкасской областью были зафиксированы вражеские беспилотники. Благодаря РЭБ-противодействию украинские защитники уничтожили два дрона, обошлось без жертв и разрушений.
В Черкасской области ночью "минуснули" два вражеских дрона, атака рф обошлась без жертв и разрушений, сообщил в субботу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Ночь для области прошла с тревогами. В это время в небе фиксировали вражеские БпЛА. Наши защитники минусовали два благодаря РЭБ-противодействию. Без пострадавших и разрушений
Над Україною вночі знищили 5 ракет та 11 з 16 "шахедів", 5 дронів втрачено внаслідок дії РЕБ21 сентября 2024, 06:10 • 9204 просмотра