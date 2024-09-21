Над Черкасской областью ночью "минуснули" два вражеских дрона

В Черкасской области ночью "минуснули" два вражеских дрона, атака рф обошлась без жертв и разрушений, сообщил в субботу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Ночь для области прошла с тревогами. В это время в небе фиксировали вражеские БпЛА. Наши защитники минусовали два благодаря РЭБ-противодействию. Без пострадавших и разрушений - написал Табурец в Telegram.

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