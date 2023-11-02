Начальник Генштабу Чехії прибув у Київ та зустрівся із Залужним: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова генерального штабу Чехії Карел Ржека прибув у Київ та обговорив з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним поточний розвиток безпекової ситуації та інші можливості чеської підтримки, навчання та обміну досвідом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Збройні сили Чехії.
Цитата
«Начальник Генштабу Режка провів у Києві переговори зі своїм українським колегою генералом Залужним та іншими партнерами силових структур України. Вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та інші можливості чеської підтримки, навчання та обміну досвідом. Українські партнери вже оцінили допомогу чеської армії», - йдеться в повідомленні.
Ржека заявив, що Чехія й надалі буде допомагати Україні
«Наші консультації необхідні саме для того, щоб допомога Україні мала якнайбільший ефект. Я дуже ціную цінну інформацію, яку надають нам українські партнери. Таким чином наша армія отримує безцінний досвід», – прокоментував зустріч Ржека.
Доповнення
Прем’єр-міністр Петр Фіала заявляв, що Чехія намагається пропагувати мирний план Президента України Володимира Зеленського та поширює аргументи на його користь.