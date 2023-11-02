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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Начальник Генштаба Чехии прибыл в Киев и встретился с Залужным: о чем говорили

Киев • УНН

 • 190768 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Глава генерального штаба Чехии Карел Ржека прибыл в Киев и обсудил с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным текущее развитие ситуации с безопасностью и другие возможности чешской поддержки, обучения и обмена опытом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вооруженные силы Чехии.

Начальник Генштаба Чехии прибыл в Киев и встретился с Залужным: о чем говорили

Цитата

«Начальник Генштаба Режка провел в Киеве переговоры со своим украинским коллегой генералом Залужным и другими партнерами силовых структур Украины. Они обсудили текущее развитие ситуации с безопасностью и другие возможности чешской поддержки, обучения и обмена опытом. Украинские партнеры уже оценили помощь чешской армии», - говорится в сообщении.

Ржека заявил, что Чехия и в дальнейшем будет помогать Украине

«Наши консультации необходимы именно для того, чтобы помощь Украине имела наибольший эффект. Я очень ценю ценную информацию, которую предоставляют нам украинские партнеры. Таким образом наша армия получает бесценный опыт», – прокомментировал встречу Ржека.

Дополнение

Премьер-министр Петр Фиала заявлял, что Чехия пытается пропагандировать мирный план Президента Украины Владимира Зеленского и распространяет аргументы в его пользу.

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