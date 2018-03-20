НАБУ завершило слідство щодо судді ВАСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування щодо судді Вищого адміністративного суду України, підозрюваного у декларуванні недостовірної інформації та надало матеріали справи на ознайомлення, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.
“Детективи НАБУ за дорученням прокурорів САП повідомили одному з суддів Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) про завершення досудового розслідування стосовно нього за підозрою у вчиненні злочину за ст.366-1 Кримінального кодексу України („Декларування недостовірних даних“)”, — зазначили у Бюро.
У відомстві додали, що 14 березня 2018 року служителю Феміди та його захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження, після ознайомлення з якими буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.
Нагадаємо, у грудні 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили одному з суддів Вищого адміністративного суду України про підозру щодо декларування недостовірної інформації.
За версією слідства, зауважили у відомстві, суддя ВАСУ вніс завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 та 2016 роки.
Йдеться про об’єкти нерухомості (2 квартири у центрі Києва), власниками яких є члени родини підозрюваного і які, відповідно до п.2 ч.1 ст.46 Закону України “Про запобігання корупції”, мали бути відображені служителем Феміди в його щорічних деклараціях.