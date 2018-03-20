НАБУ завершило следствие в отношении судьи ВАСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в отношении судьи Высшего административного суда Украины, подозреваемого в декларировании недостоверной информации и предоставило материалы дела на ознакомление, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"Детективы НАБУ по поручению прокуроров САП сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) о завершении досудебного расследования в отношении него по подозрению в совершении преступления по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверных данных")", - отметили в бюро.
В ведомстве добавили, что 14 марта 2018 года служителю Фемиды и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.
Напомним, в декабре 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины о подозрении относительно декларирования недостоверной информации.
По версии следствия, отметили в ведомстве, судья ВАСУ внес заведомо недостоверные сведения в ежегодные э-декларации за 2015 и 2016 годы.
Речь идет об объектах недвижимости (2 квартиры в центре Киева), владельцами которых являются члены семьи подозреваемого и которые, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", должны быть отражены служителем Фемиды в его ежегодных декларациях.