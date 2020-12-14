НАБУ затримало помічника "слуги" Олексія Жмеренецького на хабарі голові Держгеокадастру

За даними Бюро, у вересні цього року Лещенко повідомив правоохоронні органи про те, що йому запропонували хабар в розмірі 170 тисяч доларів за видачу дозволів на виділення земельних ділянок підставним особам. У листопаді під контролем НАБУ двоє чоловіків передали Лещенку першу частину суми — 26,9 тисячі. 9 грудня вони прийшли, щоб дати йому ще 25 тисяч, але були затримані на місці злочину.

Серед затриманих — виконуючий обов’язки керівника Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області Юрій Климко, а також посередник Олексій Ковальов.

Посередник Олексій Ковальов є помічником народного депутата від партії “Слуга народу” Олексія Жмеренецького, голови підкомітету з питань антикорупційної політики в сфері цифрових інновацій і публічних даних Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

За даними слідства, один із затриманих може бути пов’язаний з компаніями, що надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт з державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році.

“Отже, не можна виключати, що ця людина може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ і САП вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб запобігти такому впливу”, — повідомили в Антикорупційному бюро.

Про Жмеренецького відомо, що він виграв парламентські вибори в Хмельницькій області і справді добре знайомий з в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області Климком, який теж є членом партії “Слуга народу”.