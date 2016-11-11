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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20461 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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НАБУ вже передало до суду 36 справ – А.Ситник

НАБУ вже передало до суду 36 справ – А.Ситник

Київ • УНН

 • 6277 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що бюро передало у суди 36 справ. Про це директор НАБУ повідомив під час прямої лінії, передає кореспондент УНН.

“Кількість справ перевищує кількість детективів, які працюють в НАБУ, підозр оголошено більше ніж 100, 36 справ скеровано до суду”, — сказав А.Ситник.

Також він додав, що в бюро сьогодні працює 225 детективів.

“В НАБУ 550 працівників, із них 225 детективів”, — додав А.Ситник.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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