НАБУ вже передало до суду 36 справ – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що бюро передало у суди 36 справ. Про це директор НАБУ повідомив під час прямої лінії, передає кореспондент УНН.
“Кількість справ перевищує кількість детективів, які працюють в НАБУ, підозр оголошено більше ніж 100, 36 справ скеровано до суду”, — сказав А.Ситник.
Також він додав, що в бюро сьогодні працює 225 детективів.
“В НАБУ 550 працівників, із них 225 детективів”, — додав А.Ситник.