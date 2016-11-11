НАБУ уже передало в суд 36 дел - А.Сытник

"Количество дел превышает количество детективов, работающих в НАБУ, подозрений объявлено более 100, 36 дел направлено в суд", - сказал А.Сытник.

Также он добавил, что в бюро сегодня работает 225 детективов.

"В НАБУ 550 работников, из них 225 детективов", - добавил А.Сытник.