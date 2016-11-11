НАБУ уже передало в суд 36 дел - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что бюро передало в суды 36 дел. Об этом директор НАБУ сообщил во время прямой линии, передает корреспондент УНН.
"Количество дел превышает количество детективов, работающих в НАБУ, подозрений объявлено более 100, 36 дел направлено в суд", - сказал А.Сытник.
Также он добавил, что в бюро сегодня работает 225 детективов.
"В НАБУ 550 работников, из них 225 детективов", - добавил А.Сытник.