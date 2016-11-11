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НАБУ визначило трьох підозрюваних у справі МАУ

НАБУ визначило трьох підозрюваних у справі МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро направило на погодження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлення про підозру екс-керівнику Державіаслужби України, а також президенту та головному бухгалтеру приватної авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч.5 ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років керівництво МАУ за сприяння службових осіб Державіаслужби України протиправно заволоділо коштами Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях в особливо великих розмірах.

Зокрема, йдеться про збір, який всі авіакомпанії зобов’язані сплачувати до Фонду за перевезених пасажирів та вантажі. Ці кошти МАУ стягувала з клієнтів з відповідним цільовим призначенням, але до Фонду їх не перераховувала. За два роки (починаючи з 2014-го) сума цієї несплати сягнула 147 млн грн.

“За версією слідства, нарощуванню боргу перед Держспецфондом сприяла лобістська діяльність з боку екс-керівника Державіаслужби в інтересах МАУ. Ця особа, яка до призначення на державну службу працювала в МАУ, затвердила наказ, який дозволив авіаперевізникам отримувати нові напрямки перевезень, незважаючи на наявність у них непогашених боргів перед Фондом”, — повідомили у НАБУ.

Наразі детективи НАБУ очікують на погодження проектів повідомлень про підозру з боку САП, після чого їх оголосять відповідним особам в межах кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного бюджету службовими особами МАУ за сприяння службових осіб Державіаслужби.

Українські Національні Новини

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