НАБУ определило трех подозреваемых по делу МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро направило на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру сообщение о подозрении экс-руководителю Госавиаслужбы Украины, а также президенту и главному бухгалтеру частной авиакомпании "Международные авиалинии Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2015 годов руководство МАУ при содействии должностных лиц Госавиаслужбы Украины противоправно завладело средствами Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях в особо крупных размерах.
В частности, речь идет о сборе, который все авиакомпании обязаны платить в Фонд за перевезенных пассажиров и грузы. Эти средства МАУ взимала с клиентов с соответствующим целевым назначением, но в Фонд их не перечисляла. За два года (начиная с 2014-го) сумма этой неуплаты составила 147 млн грн.
"По версии следствия, наращиванию долга перед Госспецфондом способствовала лоббистская деятельность со стороны экс-руководителя Госавиаслужбы в интересах МАУ. Это лицо, которое до назначения на государственную службу работало в МАУ, утвердило приказ, который позволил авиаперевозчикам получать новые направления перевозок, несмотря на наличие у них непогашенных долгов перед Фондом", - сообщили в НАБУ.
Сейчас детективы НАБУ ожидают согласования проектов сообщений о подозрении со стороны САП, после чего их объявят соответствующим лицам в пределах уголовного производства по факту завладения средствами государственного бюджета должностными лицами МАУ при содействии должностных лиц Госавиаслужбы.