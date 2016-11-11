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15 марта, 19:03 • 111486 просмотра

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15 марта, 13:44 • 155953 просмотра

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НАБУ определило трех подозреваемых по делу МАУ

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро направило на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру сообщение о подозрении экс-руководителю Госавиаслужбы Украины, а также президенту и главному бухгалтеру частной авиакомпании "Международные авиалинии Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2015 годов руководство МАУ при содействии должностных лиц Госавиаслужбы Украины противоправно завладело средствами Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях в особо крупных размерах.

В частности, речь идет о сборе, который все авиакомпании обязаны платить в Фонд за перевезенных пассажиров и грузы. Эти средства МАУ взимала с клиентов с соответствующим целевым назначением, но в Фонд их не перечисляла. За два года (начиная с 2014-го) сумма этой неуплаты составила 147 млн ​​грн.

"По версии следствия, наращиванию долга перед Госспецфондом способствовала лоббистская деятельность со стороны экс-руководителя Госавиаслужбы в интересах МАУ. Это лицо, которое до назначения на государственную службу работало в МАУ, утвердило приказ, который позволил авиаперевозчикам получать новые направления перевозок, несмотря на наличие у них непогашенных долгов перед Фондом", - сообщили в НАБУ.

Сейчас детективы НАБУ ожидают согласования проектов сообщений о подозрении со стороны САП, после чего их объявят соответствующим лицам в пределах уголовного производства по факту завладения средствами государственного бюджета должностными лицами МАУ при содействии должностных лиц Госавиаслужбы.

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