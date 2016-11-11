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НАБУ: суд визначив заставу екс-посадовцю “Електроважмашу” у сумі 2 млн грн

НАБУ: суд визначив заставу екс-посадовцю “Електроважмашу” у сумі 2 млн грн

Київ • УНН

 • 7607 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. В НАБУ сподіваються на збільшення суми застави за екс-посадовця “Електроважмашу”, якому 10 листопада 2016 року суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Так, 10 листопада Солом’янський районний суд м. Києва обрав екс-заступнику директора Державного підприємства “Завод “Електроважмаш” запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн. При цьому, розмір збитків, заподіяних державному підприємству кримінальним правопорушенням, у якому його підозрюють (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України — “Зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки”) становить 37,2 млн грн.

У; відомстві уточнили, що сума застави, яку обрав суд, не відповідає обсягу заподіяної шкоди та, оскільки підозрюваний веде розкішний спосіб життя і має у розпорядженні чимало рухомого та нерухомого майна, не досягає мети застосування запобіжного заходу, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України (ч.1 ст.177).

Тому, в НАБУ висловили сподівання, що САП у межах своїх повноважень використає всі надані законодавством можливості для апеляційного оскарження розміру застави та захисту інтересів держави.

Нагадаємо, 8 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України затримали екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства “Завод “Електроважмаш”, якого підозрюють у зловживанні службовими становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Українські Національні Новини

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