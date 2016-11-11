НАБУ: суд определил залог экс-служащему "Электротяжмаша" в сумме 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В НАБУ надеются на увеличение суммы залога за экс-служащего "Электротяжмаша", которому 10 ноября 2016 г. суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
Так, 10 ноября Соломенский районный суд Киева избрал экс-заместителю директора Государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн. При этом, размер убытков, причиненных государственному предприятию уголовным правонарушением, в котором его подозревают (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление служебным лицом служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия") составляет 37,2 млн грн.
В ведомстве уточнили, что сумма залога, которую выбрал суд, не соответствует объему причиненного ущерба и, поскольку подозреваемый ведет роскошный образ жизни и имеет в распоряжении немало движимого и недвижимого имущества, не достигает цели применения меры пресечения, определенной Уголовно-процессуальным кодексом Украины (ч.1 ст.177).
Поэтому, в НАБУ выразили надежду, что САП в пределах своих полномочий использует все предоставленные законодательством возможности для апелляционного обжалования размера залога и защиты интересов государства.
Напомним, 8 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.