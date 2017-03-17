НАБУ: подробиці допиту Р.Насірова - таємниця слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Результати допиту у Національному антикорупційному бюро, на який з’явився голова Державної фіскальної служби Роман Насіров є таємницею досудового розслідування та його подробиці не розголошують. Про це під час спілкування з журналістами повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра, передає УНН.
“Процес проведення слідчих дій, якими є допит, на який з’явився голова ДФС сьогодні, є таємницею досудового розслідування, він не є публічний, ані тема, про що йшлося, ані його результати, ані те, якими будуть подальші дії”, — повідомила С.Оліфіра.
Як повідомляв УНН, сьогодні Р.Насіров прийшов на допит до НАБУ.
Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.