НАБУ: подробности допроса Р.Насирова - тайна следствия

"Процесс проведения следственных действий, какой допрос, на который появился председатель ГФС сегодня, секрет досудебного расследования, он не является публичным, ни тема, ни о чем шла речь, ни его результаты, ни то, какими будут дальнейшие действия", - сообщила С.Олифира.

Как сообщал УНН, сегодня Р.Насиров пришел на допрос в НАБУ.

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.