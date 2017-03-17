НАБУ: подробности допроса Р.Насирова - тайна следствия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Результаты допроса в Национальном антикоррупционном бюро, на который появился председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров секрет досудебного расследования и его подробности не разглашаются. Об этом во время общения с журналистами сообщила представитель НАБУ Светлана Олифира, передает УНН.
"Процесс проведения следственных действий, какой допрос, на который появился председатель ГФС сегодня, секрет досудебного расследования, он не является публичным, ни тема, ни о чем шла речь, ни его результаты, ни то, какими будут дальнейшие действия", - сообщила С.Олифира.
Как сообщал УНН, сегодня Р.Насиров пришел на допрос в НАБУ.
Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.