НАБУ направило до ГПУ документи для екстрадиції матері О.Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро направило до Генеральної прокуратури повний пакет документів для початку процедури екстрадиції з Іспанії матері народного депутата Олександра Онищенка Інеси Кадирової. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
“НАБУ направило до ГПУ для подальшого скерування компетентним органам Іспанії повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції Інеси Кадирової, громадянки України, за версією слідства — співорганізатора так званої „газової схеми“, внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, після отримання оригіналів документів суд Іспанії ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію особи в Україну.
Як повідомляв УНН, 29 серпня 2016 року НАБУ оголосило у розшук матір О.Онищенка. Вона підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.
30 березня Інесу Кадирову затримано в Іспанії за орієнтуванням Інтерполу та Європолу.