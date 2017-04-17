НАБУ до двох років діяльності запустило онлайн-тест
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. До двох років діяльності Національне антикорупційне бюро України запустило онлайн-тест, який пропонує перевірити українцям наскільки вони обізнані із діяльністю правоохоронного органу, передає УНН.
Зокрема, бажаючим перевірити свої знання щодо діяльності Антикорупційного бюро пропонують дати відповіді на десять питань.
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Як повідомляв УНН, за словами політичного експерта Т.Чорновола, реальні результати діяльності НАБУ можна очікувати лише за рік.
Нагадаємо, 16 квітня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав два Укази: №217/2015 – про утворення Національного антикорупційного бюро України та №218/2015 – про призначення Артема Ситника директором Бюро. З цього моменту розпочалось створення нового державного органу.