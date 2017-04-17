НАБУ до двух лет деятельности запустило онлайн-тест

В частности, желающим проверить свои знания о деятельности Антикоррупционного бюро предлагают ответить на десять вопросов.

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Как сообщал УНН, по словам политического эксперта Т.Чорновола, реальные результаты деятельности НАБУ можно ожидать только через год.

Напомним, 16 апреля 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал два Указа: №217/2015 - о создании Национального антикоррупционного бюро Украины и №218/2015 - о назначении Артема Сытника директором Бюро. С этого момента началось создание нового государственного органа.