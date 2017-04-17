НАБУ до двух лет деятельности запустило онлайн-тест
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. До двух лет деятельности Национальное антикоррупционное бюро Украины запустило онлайн-тест, который предлагает проверить украинцам насколько они знакомы с деятельностью правоохранительных органов, передает УНН.
В частности, желающим проверить свои знания о деятельности Антикоррупционного бюро предлагают ответить на десять вопросов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой ты СБУшник: спецслужба запустила онлайн-тест
Как сообщал УНН, по словам политического эксперта Т.Чорновола, реальные результаты деятельности НАБУ можно ожидать только через год.
Напомним, 16 апреля 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал два Указа: №217/2015 - о создании Национального антикоррупционного бюро Украины и №218/2015 - о назначении Артема Сытника директором Бюро. С этого момента началось создание нового государственного органа.