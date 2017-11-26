На зниклій субмарині "Сан-Хуан" знаходилося на сім чоловік більше, ніж вимагає склад

"Всього на підводному човні було 37 постійних місць екіпажу, але попливли в цей раз 44 людини", - повідомив брат одного зі зниклих моряків.

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Він зазначив, що на борту також були двоє плавців підрозділу спецпризначення ВМС Аргентини і співробітник флотської служби розвідки.

Нагадаємо, ВМС Аргентини неофіційно повідомили батька одного з моряків з аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" про те, що її екіпаж загинув.