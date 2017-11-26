На зниклій субмарині "Сан-Хуан" знаходилося на сім чоловік більше, ніж вимагає склад
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На борту зниклої аргентинської субмарини "Сан-Хуан" перебувало 44 людини замість потрібних 37, причому "зайві" семеро людей не були моряками. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"Всього на підводному човні було 37 постійних місць екіпажу, але попливли в цей раз 44 людини", - повідомив брат одного зі зниклих моряків.
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Він зазначив, що на борту також були двоє плавців підрозділу спецпризначення ВМС Аргентини і співробітник флотської служби розвідки.
Нагадаємо, ВМС Аргентини неофіційно повідомили батька одного з моряків з аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" про те, що її екіпаж загинув.