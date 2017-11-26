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На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" находилось на семь человек больше, чем требует состав

На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" находилось на семь человек больше, чем требует состав

Киев  •  УНН

 • 13400 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На борту пропавшего аргентинской субмарины "Сан-Хуан" находилось 44 человека вместо положенных 37, причем "лишние" семь людей не были моряками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Всего на подводной лодке было 37 постоянных мест экипажа, но поплыли в этот раз 44 человека", - сообщил брат одного из пропавших моряков.

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Он отметил, что на борту также были двое пловцов подразделения спецназначения ВМС Аргентины и сотрудник флотской службы разведки.

Напомним, ВМС Аргентины неофициально сообщили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб.

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