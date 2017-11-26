На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" находилось на семь человек больше, чем требует состав

"Всего на подводной лодке было 37 постоянных мест экипажа, но поплыли в этот раз 44 человека", - сообщил брат одного из пропавших моряков.

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Он отметил, что на борту также были двое пловцов подразделения спецназначения ВМС Аргентины и сотрудник флотской службы разведки.

Напомним, ВМС Аргентины неофициально сообщили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб.